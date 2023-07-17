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НовостиОбщество17 июля 2023 6:22

Волгоградцы в понедельник не увидят Луну на небе

Жители Волгограда 17 июля станут свидетелями новолуния
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Новолуние произойдет в 21.32

Новолуние произойдет в 21.32

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в понедельник, 17 июля, произойдет новолуние – свидетелями этого астрономического явления смогут жители Волгограда. Луна будет находиться между Землей и Солнцем, поэтому освещенная сторона естественного спутника нашей планеты не будет виден на небе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском планетарии.

Астрономы отмечают, что новолуние – это отличное время, чтобы смотреть на звезды. Свет Луны не будет мешать наблюдениям. Новолуние вечером 17 июля произойдет в 21.32.