Бастрыкин взял на контроль дело о гибели полицейского в Волгоградской области

Генерал Бастрыкин будет следить за ходом дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об уголовном деле, которое возбудили после ДТП в Урюпинске Волгоградской области. В результате аварии погиб 29-летний инспектор ДПС Дмитрий Цепляев. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на СУ СК РФ.

- Следственными органами СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Урюпинска, - заявили в следственном комитете Российской Федерации. - Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Председатель СК РФ Александра Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, что трагедия произошла 14 июля в 20.15. Иномарка Chevrolet Lacetti под управлением пьяного 53-летнего мужчины на большой скорости столкнулась лоб в лоб с автомобилем полицейских. В салоне автомобиля виновника аварии был 12-летний мальчик, родители забрали его из медучреждения. 29-летний инспектор Дмитрий Цепляев скончался на месте от полученных травм, его коллеге понадобилась медицинская помощь. Супруга скончавшегося спустя полчаса после его смерти родила ребенка. Виновник ДТП почти не пострадал.