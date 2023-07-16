«Ротор» в большинстве упустил победу в первом матче сезона

Фото: ФК "Муром"

«Ротор» в 1-м туре «золотой» группы дивизиона А Второй лиги сыграл вничью с «Муромом». Гостевой для команды из Волгограда матч завершился со счетом 1:1.

В начале второго тайма Рамазан Гаджимурадов поразил цель, но гол «сине-голубых» не засчитали из-за офсайда. На 65-й минуте «Ротор» остался в большинстве после удаления Александра Надольского у «Мурома». И через 13 минут подопечные Алексея Стукалова использовали численное преимущество, при розыгрыше углового Рашид Магомедов отправил мяч в ворота. Полузащитник отличился в своем первом официальном матче в футболке «Ротора».

Однако удержать победу волгоградцы не смогли. На последней минуте основного времени Юрий Першин сравнял счет.

Во 2-м туре «сине-голубые» также на выезде сыграют с московским «Велесом». Встреча пройдет 23 июля.