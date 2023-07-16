Мощный ливень с градом обрушился на Волгоград 16 июля

Ливень изрядно напугал волгоградцев, но длился он недолго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня, 16 июля, по Волгограду пронёсся ливень. Затронул он сразу несколько районов города-героя, а также слегка намочил старую часть города Волжского. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, в некоторых частях даже был град.

Дождь начался резко и накрыл буквально стеной, поднялся ветер, да так, что не все успели спрятаться в помещении и изрядно подмочили ноги. В Дзержинском районе Волгограда и вовсе выпал град. Однако такой ливень закончился также быстро как и начался – буквально через пару минут буря превратилась в дождик, а вскоре и он утих.

Напомним, что синоптики накануне предупреждали об ухудшении погодных условий.