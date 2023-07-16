В Волгоградской области почтили память камышанина Александра Колгатина

Память Героя почтили минутой молчания ФОТО: администрация города Камышина

В городе Камышин Волгоградской области вспоминают героически погибшего в Чечне Героя России Александра Колгатина. Сегодня, 16 июля, бойцу могло бы исполниться 48 лет. Земляки пришли к памятнику героя почтить память о нем и его подвиге. Об этом сообщает администрация Камышина.

Почтить память героя пришли: его мама Александра Валентина Сергеевна, представители Камышинской городской Думы, городского Совета ветеранов, представители общественных организаций, военнослужащие, молодежь и все неравнодушные жители Камышина.

Александр Колгатин родился в 1975 году в Камышине. В 2000 году он находился в составе шестой роты псковского полка ВДВ в Чечне. Раненому бойцу удалось установить две мины, от взрывов которых погибли 11 бандитов, более десятка были ранены, но погиб и сам Герой.

В память о подвиге Александра Колгатина в родной школе № 12 появился его именной музей, а само образовательное учреждение теперь гордо носит имя знаменитого земляка. Звание Героя Российской Федерации было присвоено бойцу посмертно