В Волгоградской области проводят профильные смены для 500 ребят из ДНР, ЛНР и Запорожья

"Университетские смены" приняли два вуза Фото: Архив "КП"

Волгоградская область второй год подряд участвует во всероссийском проекте «Университетские смены». В 2023 году в рамках образовательно-туристических программ регион готов принять 500 детей и подростков из ДНР, ЛНР и Запорожья. Об этом сообщает областной комитет образования, науки и молодёжной политики.

К примеру, в ВГСПУ проводится две университетские смены «Подвиг России», которые включают в себя экскурсии, лекции по истории и культуре народов России, занятия по истории, русскому языку, творческие и спортивные игры. А в ВолгГТУ провели смену инженерно-технической направленности.

На сегодняшний день в профильных сменах уже приняли участие 173 школьника из новых территорий России. Образовательная программа, которая рассчитана на четыре заезда до конца августа, разработана по инициативе Минпросвещения России, Минобрнауки России, «Движения первых» и Росмолодёжи.