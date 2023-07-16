В Волгограде памятник Дзержинскому отреставрируют за 14 млн рублей

"Железный Феликс" стоит в Тракторозаводском районе с 1936 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде ищут подрядчика, который возьмется за ремонт памятника Феликсу Дзержинскому на одноименной площади в Тракторозаводском районе. На реставрацию запланировано 14 090 088 рублей из городского бюджета. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные сайта Госзакупок.

Согласно условиям контракта, заказчиком выступает МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда». Победителю конкурса предстоит очистить бронзовую скульптуру от красок и пленок, разобрать и смонтировать фундамент, а также облицовку постамента памятника и устранить свищи, раковины, трещины с фигуры Феликса Дзержинского.

Постамент укрепят стальными балками, восстановят гидроизоляцию, укрепят швы между плитами мастикой. Пятна на медной поверхности обработают медным купоросом и сернокислой медью, а затем заполируют воском.

Окончание подачи заявок – 24 июля 2023 года. Завершить все восстановительные работы компания-подрядчик должна до 1 ноября этого же года.