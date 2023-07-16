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НовостиНедвижимость16 июля 2023 9:07

Волгоградская фирма планирует на месте старой школы возвести высотку

Один из учредителей фирмы - бывший мэр Волгограда
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
При утверждении нового статуса функционала муниципалитетом, на месте разрушенной школы может появиться современная многоэтажка

При утверждении нового статуса функционала муниципалитетом, на месте разрушенной школы может появиться современная многоэтажка

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде планируют узаконить новое функциональное назначение участка в Ворошиловском районе. Речь идет о заброшенной школе на улице Липецкой, на месте которой компания ООО «СЗ СМУ-2» хочет построить жилую многоэтажку. Об этом сайту volgograd.kp.ru стало известно из открытых документов на сайте мэрии Волгограда.

Согласно официальным данным, земельный участок из специализированных объектов научного и учебного назначения планируют переквалифицировать на зону планируемой жилой застройки. Школа 1948 года постройки долгое время находилась в удручающем состоянии, ее благоустройством никто не занимался и вот, наконец, ее приобрела компания ООО «Специализированный застройщик СМУ-2».

Слушания, посвященные необходимости присвоения нового статуса бывшей школе на Липецкой улице, пройдут с 21 июля по 9 августа в департаменте муниципального имущества. Окончательное решение чиновники примут 11 августа.