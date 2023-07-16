Волгоградская фирма планирует на месте старой школы возвести высотку

При утверждении нового статуса функционала муниципалитетом, на месте разрушенной школы может появиться современная многоэтажка Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде планируют узаконить новое функциональное назначение участка в Ворошиловском районе. Речь идет о заброшенной школе на улице Липецкой, на месте которой компания ООО «СЗ СМУ-2» хочет построить жилую многоэтажку. Об этом сайту volgograd.kp.ru стало известно из открытых документов на сайте мэрии Волгограда.

Согласно официальным данным, земельный участок из специализированных объектов научного и учебного назначения планируют переквалифицировать на зону планируемой жилой застройки. Школа 1948 года постройки долгое время находилась в удручающем состоянии, ее благоустройством никто не занимался и вот, наконец, ее приобрела компания ООО «Специализированный застройщик СМУ-2».

Слушания, посвященные необходимости присвоения нового статуса бывшей школе на Липецкой улице, пройдут с 21 июля по 9 августа в департаменте муниципального имущества. Окончательное решение чиновники примут 11 августа.