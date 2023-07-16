В Волгоградской области 194 малыша появились на свет с помощью ЭКО

До конца года эту процедуру пройдут ещё 584 женщины Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области с начала года благодаря процедурам экстракорпорального оплодотворения родились 194 ребёнка, из которых 10 - двойни. Об этом сайтe volgograd.kp.ru сообщает комитет здравоохранения региона.

Всего с начала 2023 было проведено 540 процедур ЭКО, к концу года эту процедуру пройдут ещё 584 женщины. По наблюдениям специалистов, к подобной процедуре оплодотворения прибегают женщины в возрасте от 30 до 39 лет.

В облздраве уточняют - листа ожидания на данный вид медпомощи в регионе нет, а будущие мамы входят в цикл ЭКО сразу после оформления соответствующих документов. Для оформления квоты на экстракорпорального оплодотворения пациентки могут записаться в женскую консультацию по месту жительства.

После получения направления женщина самостоятельно выбирает работающую в системе ОМС клинику для проведения ЭКО. Это относится как к государственным, так и к частным медицинским организациям.