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НовостиПроисшествия16 июля 2023 7:08

В Волгограде водитель Mercedes протаранил частный жилой дом

От госпитализации водитель отказался
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Фото: Иван ВИСЛОВ

Необычное ДТП произошло на севере Волгограда накануне, 15 июля. Водитель иномарки Mercedes наехал на бетонный блок, а затем влетел в частный дом. Об этом сообщает сайт vogograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Все произошло в Тракторозаводском районе Волгограда около 07.30, 27-летний водитель иномарки двигался по улице Шурухина со стороны улицы Дегтярева в сторону поселка Латошинка. В районе поворота на улицу Шкирятова, он не справился с управлением автомобиля, наехал на бетонный блок, а после протаранил дом №210 по улице Шурухина.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Виновник ДТП был доставлен в медицинское учреждение, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.