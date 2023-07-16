В Волгограде водитель Mercedes протаранил частный жилой дом

Водитель не справился с управлением Фото: Иван ВИСЛОВ

Необычное ДТП произошло на севере Волгограда накануне, 15 июля. Водитель иномарки Mercedes наехал на бетонный блок, а затем влетел в частный дом. Об этом сообщает сайт vogograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Все произошло в Тракторозаводском районе Волгограда около 07.30, 27-летний водитель иномарки двигался по улице Шурухина со стороны улицы Дегтярева в сторону поселка Латошинка. В районе поворота на улицу Шкирятова, он не справился с управлением автомобиля, наехал на бетонный блок, а после протаранил дом №210 по улице Шурухина.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Виновник ДТП был доставлен в медицинское учреждение, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.