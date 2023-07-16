Под Волгоградом похоронили погибшего в зоне СВО 28-летнего гранатометчика

Арсатан был призван в рамках частичной мобилизации Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Ленинском районе Волгоградской области простились с 28-летним Арстаном Истемисовым, который погиб, исполняя воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Эту информацию подтвердил глава Ленинского района Андрей Денисов.

Молодой человек родился и рос в поселке Коммунар. Запомнился близким очень открытым и отзывчивым. Был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года. В зоне проведения СВО был гранатометчиком. Похоронили Арстана Истемисова в Среднеахтубтинском районе.

Редакция «Комсомольской правды – Волгоград» выражает свои искренние соболезнования родным и близким Арстана Истемисова.