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НовостиОбщество16 июля 2023 6:35

Под Волгоградом похоронили погибшего в зоне СВО 28-летнего гранатометчика

Похоронили молодого человека в Среднеахтубинском районе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Арсатан был призван в рамках частичной мобилизации

Арсатан был призван в рамках частичной мобилизации

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Ленинском районе Волгоградской области простились с 28-летним Арстаном Истемисовым, который погиб, исполняя воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Эту информацию подтвердил глава Ленинского района Андрей Денисов.

Молодой человек родился и рос в поселке Коммунар. Запомнился близким очень открытым и отзывчивым. Был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года. В зоне проведения СВО был гранатометчиком. Похоронили Арстана Истемисова в Среднеахтубтинском районе.

Редакция «Комсомольской правды – Волгоград» выражает свои искренние соболезнования родным и близким Арстана Истемисова.