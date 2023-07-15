В Волгограде умерла мама депутата Госдумы Алексея Волоцкова

Фото из личного архива Алексея Волоцкова

В семье депутата Государственной Думы от Волгоградской области Алексея Волоцкова произошло горе. 15 июля на 78 году жизни скончалась его мама Лидия Георгиевна.

- Она была главным человеком в моей жизни, доброй и отзывчивой женщиной, любимой мамой и бабушкой, - написал Алексей Волоцков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что Лидия Волоцкова долгие годы работала в Волгограде на научно-производственном предприятии и в водоканале.

Прощание состоится 16 июля в 12.00 в похоронном доме «Память» на улице Землячки, 74.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования Алексею Волоцкову в связи с потерей мамы.