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НовостиОбщество15 июля 2023 15:22

Трассу в Волгоградской области накрыла песчаная буря

Под Котельниково на магистрали практически нулевая видимость
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео Надежды Королевой

Кадр с видео Надежды Королевой

Непогода в Волгоградской области подбрасывает различные испытания жителям и гостям. В Котельниковском районе из-за сильного ветра началась песчаная буря. Из-за нее почти нулевая видимость на трассе «Волгоград – Котельниково - Сальск», рассказывают очевидцы в социальных сетях.

«Волгоград удивил - в песчаную бурю никогда не попадали, а тут на тебе. Жутковато, честно скажу» - пишут путешественники, проезжающие Волгоградскую область на машине. Водители вынуждены ехать с низкой скоростью. Они с трудом видят впереди движущиеся автомобили.

Напомним, в Волгоградской области до 16 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом, грозами и шквалистым ветром. В трех районах региона в субботу шторм оборвал провода, лишив жителей электричества. В пятницу в Волгограде ветер повалил дерево на подростка, а сегодня – на автомобили.