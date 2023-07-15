В Волгограде 3 недели ищут 48-летнего мужчину с проседью

Фото: "Лиза Алерт"

В Волгограде идет поиск без вести пропавшего Увайса Садыкова. 48-летний мужчина исчез 22 июня, с тех пор о нем ничего неизвестно. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост пропавшего мужчины 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. Увайс Садыков ушел из дома в черной с белыми полосками водолазке, черных джинсах, черных сандалиях.

Волонтеры волгоградцы надеются на помощь в поисках. Жителей Волгограда просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, если они видели пропавшего мужчину.