В Волгограде финиширует благоустройство улицы Титова

Основные работы по благоустройству подошли к концу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда около двух лет длилось благоустройство пешеходной аллеи улицы Титова на всем ее протяжении. Работы делились на этапы, и теперь они подходят к концу. Подрядчик завершил основные работы по благоустройству. Сейчас рабочие укладывают последние квадратные метры газона и устанавливает ограждения между дорогой и тротуаром. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

- Основной комплекс общестроительных и озеленительных работ на отрезке пешеходной зоны в границах многоквартирных домов №14-32 от улицы Еременко до улицы Таращанцев выполнен – организация завершила мощение плитки на площади около 3,2 тысячи квадратных метров, установила новые скамейки и урны, высадила саженцы катальпы, бирючины и роз в количестве более 2 тысяч, - отметили в мэрии.

Благоустройство длилось с 2021 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С советских времен на улице Титова растет каштановая аллея. Во время благоустройства она пополнилась новыми деревьями этой же породы. На разделительной полосе было уложено 6,5 тысячи квадратных метров рулонного газона. Был проложен автоматический полив протяженностью 4 километра. Аллею освещают 40 фонарей.

Ранее на улице Титова благоустроили участки в границах от улицы Еременко до Первой продольной магистрали со стороны парка имени Гагарина. В 2023 году работы прошли на противоположной, четной стороне. Стартовало благоустройство в 2021 году, причем первый подрядчик со своими обязанностями не справился, пришлось искать нового.