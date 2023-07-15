В Волгоградской области назначили новых судей

Назначения произошли в трех судах региона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В судах Волгоградской области произошли кадровые изменения. Президент России Владимир Путин своим указом назначил новых служителей Фемиды в трех судах региона.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на подписанный документ, председателем Киквидзенского районного суда стал Сергей Денисов, сменивший Ольгу Клиновскую, которая исполняла обязанности руководителя. Судьями Иловлинского районного суда были назначены Андрей Кузнецов и Оксана Пичугина. Судьей Арбитражного суда Волгоградской области начнет работу Светлана Кислова.