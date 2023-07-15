С 17 июля в Волгограде и области отключат телевидение и радио

На следующей неделе в Волгограде и области временно отключат телевидение и радио Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области на следующей неделе будут перебои в телерадиовещании. Волгоградцы не смогут посмотреть любимые телевизионные программы и послушать радио с 17 по 23 июля. В этот период времени пройдут профилактика и ремонтные работы, которые требуют отключение передающего оборудования. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском филиале РТРС.

В Волгограде 17 июля с 7.00 до 16.00 не будут транслироваться телеканалы пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также станции «Радио России», «Вести FM», «Маяк», «Мир», «Орфей», «Русское радио», «Максимум», «Новая волна», «Ретро ФМ», «Радио Книга», «Радио Дача», «Европа плюс», «Дорожное радио», «Звезда». 19 июля в областном центре не будет вещания радио «Спутник» с 8.00 до 13.00.

17 июля с 7.00 до 16.00 профилактика будет в Камышине, Волжском, Михайловке, Чилеково. В этот же день телевидение и радио не будут вещать в Клетской и Урюпинске с 2.00 до 11.00. 19 июля временно отключат телерадиовещание в Жирновске (с 7.00 до 11.00), Михайловке (с 7.00 до 16.00), Нехаевской (с 6.00 до 10.00).