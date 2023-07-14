Облавы на фуры с перегрузом пройдут в Волгограде

Водители фур хитрят и обходят все запреты. На них устроят облаву. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Чтобы сохранить дороги в жару, в Волгоградской области устроят массовые рейды по контрою проезда большегрузного транспорта. Фуры нарушителей будут ловить на городских, межмуниципальных и региональных дорогах, сообщили в администрации региона.

- В области стартуют массовые рейды с участием органов власти, регионального областного УГИБДД ГУ МВД, территориального подразделения УГАДН, - рассказали чиновники.

Водителей фур и руководителей транспортных компаний просят скорректировать график движения большегрузов. Летом, в жару, когда дневные температуры достигают +32 градуса и выше, по дорогам Волгоградской области грузовики не могут ездить с 10 до 22 часов. В Волгограде движение фур с 7.00 до 22.00 запрещено вне зависимости от температуры на улице. При этом на дорогах Волгограда каждый день можно лицезреть сотни и тысячи тяжелых фур, которые раскатывают асфальт и бороздят колеи на городских магистралях. По данным администрации города, днем через областной центр проходят около 10 тысяч фур, часть из которых перегружены на 30%.

Водители хитрят, пытаются объехать стационарные посты весогабаритного контроля. Так что ловить нарушителей будут передвижные пункты. Задействуют и специальные возможности системы видеонаблюдения. Экипажам ДПС будут в онлайн режиме передавать сведения о большегрузах в городе.