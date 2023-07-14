В Волгограде 17 июля закроют для посещения Мамаев курган

Ограничен вход будет на Площадь Героев и в Зал воинской славы. Фото: Игорь БУГАЕВ

Волгоградцев и гостей города предупредили о возможном ограничении входа на Мамаев курган в очередную годовщину начала битвы под Сталинградом. Пресс-служба музея-заповедника «Сталинградская битва» сообщила о том, что доступ посетителей может быть ограничен 17 июля с 15.00 до 22.00. Это затронет только Площадь Героев и Зал Воинской Славы Мамаева кургана. Там запланированы мероприятия в рамках молодежного слета «Хранители истории». Форум открывается завтра, 15 июля, встречей участников на «Волгоград Арене».

«Хранители истории» - всероссийский проект. Более 800 представителей молодежи съедутся в Волгоград из России и Белоруссии. В течение трех дней молодые люди будут обсуждать работу с историческими данными, уход за мемориалами и памятниками, традиции несения почетного караула и т.д. В понедельник запланировано посещение молодежью Мамаева кургана.