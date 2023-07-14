Синоптики предупреждают жителей Волгоградской области о ливнях и шквалистом ветре 14 и 15 июля

На регион обрушится непогода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики ЦГМС предупреждают жителей Волгоградской области о надвигающейся непогоде - в ближайшие часы на регион обрушатся ливни и сильный шквалистый ветер. По прогнозам экспертов, порывы достигнут 23-28 метров в секунду. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, вечером 14 и утром 15 июля ожидаются ливни с грозами, дожди, град.

Не стоит забывать о мерах предосторожности. Лучше обходить стороной шаткие конструкции и старые деревья. Да и машину не стоит парковать вблизи таких объектов, лучше найти безопасное место. На днях в центре города на улице Краснознаменской слетевший из-за сильного ветра кусок фанеры с крыши дома убил мужчину. В случае сильного ветра необходимо оставаться в помещении, закрыть окна. Не нужно находиться вблизи линий электропередач, особенно если оно оборваны.

В случае трудных ситуации необходимо обратиться в экстренные службы (112).