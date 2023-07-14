В Волгограде на Электролесовской уложили первый слой нового асфальта

Ремонт автомобильной дороги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Электролесовской в Волгограде уложили первый слой нового асфальта. Напомним, проезжую часть обновляют в границах от Чебышева до Автомобилистов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, подрядчик выполняет ремонт ночью, чтобы днем не мешать автомобильному движению.

- К устройству верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона специалисты приступят после получения положительного заключения муниципальной дорожной лаборатории о качестве уложенного покрытия, - уточнили в администрации города.

Помимо нового асфальта рабочие обновят бордюры, инженерные колодцы, тротуары. К слову, этот объект очень важен, он соединяет несколько районов, давая альтернативу водителям.