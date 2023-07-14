В Волгограде пройдет 50 мероприятий по случаю 81-летия начала Сталинградской битвы

Памятные мероприятия пройдут на территории всей Волгоградской области Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгограде в день 81-й годовщины начала Сталинградской битвы, 17 июля, пройдет ряд памятных мероприятий. Исторические квесты, патриотические флешмобы и акции будут проводиться на территории всего города-героя. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию региона.

Так, Волонтеры Победы организуют квест «За оборону Сталинграда», записаться на который можно на сайте волонтерыпобеды.рф. В интерактивном формате участники узнают о коренном переломе Великой Отечественной войны и познакомятся с такими героями Сталинградской битвы, как Матвей Путилов, Яков Павлов, Василий Зайцев, Гуля Королёва и многими другими.

Волгоградский областной краеведческий музей 16 и 18 июля представит экскурсию «Двести сталинградских дней и ночей», а 18 июля здесь же пройдет мероприятие «Треугольники надежды» — гостей музея погрузят в атмосферу того времени через военные письма.

А в музее-заповеднике «Старая Сарепта» 16 и 17 июля состоится интерактивная военно-патриотическая программа с экскурсией по выставке «От Сталинграда до Берлина».

Также в день 81-летия начала битвы на Волге в муниципальных районах пройдут митинги памяти у мемориалов героям Великой Отечественной. В сельских, городских и районных ДК пройдут музейные уроки, выставки, кинопоказы, патриотические чтения и флешмобы. В летних оздоровительных и пришкольных лагерях проведут торжественные линейки.