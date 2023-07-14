В Волгограде мобильного оператора наказали за бездействие в отношении аферистов

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой судья участка №1 в Ростове-на-Дону по иску прокуратуры Волгоградской области наказал оператора сотовой связи ООО «Дон-плюс» за игнорирование подменных номеров телефонных аферистов, которые обманули пожилую жительницу региона на 800 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, организация выплатит 300 тысяч рублей в качестве штрафа.

Прокуратура добивалась такого решения в связи участившимися случаями мошенничеств. Только в этом году в регионе от аферистов пострадали 2602 человека. В прошлом году эти цифры достигли 1471, то есть прирост почти +77%.

- Одной из причин, способствующих совершению подобных преступлений, является бездействие операторов сотовой связи, - прокомментировали в прокуратуре региона.

Звонки поступают из ближнего зарубежья, но идентифицируются оператором как телефоны силовых ведомств, невзирая на закон «О связи».