В Волгоградском ЦПКиО появятся экстремальные аттракционы из Китая

Китайцы особенно высоко оценили благоустройство водоемов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградском Центральном парке культуры и отдыха в скором времени могут появиться экстремальные аттракционы от китайских производителей. Гости Поднебесной, которые представились Иваном и Настей, побывали волгоградском парке и поделились своими впечатлениями о существующих объектах.

Иван и Настя представляют крупнейшую в Китае компанию по развитию парков, которая уже 15 лет остается одной из ведущих на российском рынке. Гостям понравились водные объекты, оценили они и работу двухэтажной свадебной карусели, которую их компания установила в ЦПКиО этой весной.

Директор парка Андрей Еркин также заинтриговал новостью, что вместе с китайскими партнерами они готовят зону экстремальных аттракционов, но что конкретно – пока умолчал.