Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 9:59

В Волгоградском ЦПКиО появятся экстремальные аттракционы из Китая

Гости Поднебесной прогулялись по парку
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Китайцы особенно высоко оценили благоустройство водоемов

Китайцы особенно высоко оценили благоустройство водоемов

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградском Центральном парке культуры и отдыха в скором времени могут появиться экстремальные аттракционы от китайских производителей. Гости Поднебесной, которые представились Иваном и Настей, побывали волгоградском парке и поделились своими впечатлениями о существующих объектах.

Иван и Настя представляют крупнейшую в Китае компанию по развитию парков, которая уже 15 лет остается одной из ведущих на российском рынке. Гостям понравились водные объекты, оценили они и работу двухэтажной свадебной карусели, которую их компания установила в ЦПКиО этой весной.

Директор парка Андрей Еркин также заинтриговал новостью, что вместе с китайскими партнерами они готовят зону экстремальных аттракционов, но что конкретно – пока умолчал.