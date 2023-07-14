В Волгоградской области начали расчищать русло реки Ахтуба

В Волгоградской области начали расчистку русла реки Ахтуба в Волго-Ахтубинской пойме. В рамках нацпроекта «Экология» в ближайшие пару лет специалисты обследуют и очистят участок протяженностью почти 10 километров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, работы начнутся от истока реки до моста на острове Зеленый.

- Через русло в паводковый период вода попадает в Каширинский тракт, питая огромную сеть озёр и ериков, обеспечивая потребности населения в жизненно важном ресурсе, - рассказали в обладминистрации.

Поэтому привести русло в порядок - важная задача. За два года со дна уберут иловые отложения, мусор, песок, которые ухудшают состояние экологии. Благодаря этому питание ериков и озер повысится.