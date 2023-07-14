Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 8:19

На трассе под Волгоградом КамАЗ насмерть сбил 41-летнего пешехода

Авария произошла в темное время суток
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина умер на месте аварии.

Мужчина умер на месте аварии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На трассе в Волгоградской области под колесами КамАЗа погиб пешеход. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в темное время суток в Новониколаевском районе. Полицейские установили, что 61-летний водитель грузовика ехал на шестом километре трассы «Новониколаевский – Мирный».

- Он совершил наезд на 41-летнего пешехода, находившегося на проезжей части в темное время суток в одежде без светоотражающих элементов, - уточнили в полиции региона.

Водитель пытался оказать пешеходу помощь, вызвал неотложку, но мужчина скончался до приезда врачей. Водителей и пешеходов призывают соблюдать ПДД.