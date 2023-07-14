В Волгограде полицейским на транспорте установили надбавку к зарплате

Работников ППС ждут ежемесячные выплаты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде сотрудникам полиции на транспорте ежемесячно будут выплачивать 10 тысяч рублей. Правда, такая привилегия будет доступна не всем, а лишь отдельным категориям. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Доплата будет начисляться с 1 июля и осуществляться в соответствии с временем выполнения служебных задач. На прибавку к зарплате могут рассчитывать младший начальствующий состав ППС. А именно: командиа отделения и судна полиции 3-4-5 классов, старшина и водитель группы материально-технического обеспечения, моторист, младшие инспекторы в отделениях по обеспечению охраны общественного порядка и стажеры.

Отвечать за выплаты работникам будет региональный комитет социальной защиты.