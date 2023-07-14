В Волгограде нашли убийцу двух братьев на Сарпинском

Следователи задержали подозреваемого Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде следователи и полицейские установили мужчину, который причастен к убийству двух братьев-рыбаков на острове Сарпинский. Был задержан 40-летний ранее судимый волгоградец. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Напомним, в прошлые выходные на Сарпинском нашли двух мертвых мужчин. 8 июля в Волге был обнаружен 51-летний волгоградец с колото-резанными ранениями шеи. На следующий день возле пристани нашли его 59-летнего брата с черепно-мозговой травмой. Был начат поиск убийцы.

- Благодаря грамотно организованной работе следователей СК России, в том числе следователей-криминалистов, во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД, удалось раскрыть преступление в короткие сроки, - отметили в следкоме.

После задержания подозреваемого выяснилось, что он был на Сарпинском 7 июля. Туда же на рыбалку приехали два брата, у которых случился конфликт с 40-летним мужчиной.

- Фигурант ударил ножом младшего из братьев, а затем нанес несколько ударов палкой по голове старшему. От полученных травм оба потерпевших скончались на месте. С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый погрузил тела мужчин в воду и скрылся, - уточнили в Следственном комитете.

Задержанный мужчин дал признательные показания. Следствие будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.