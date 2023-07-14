В Волгограде облсуд не смягчил приговор двум чиновникам-мошенникам

Суд не смягчил приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 июля Волгоградский областной суд не смягчил приговор бывшему замглаве администрации Краснооктябрьского района Антону Буднику и замначальника ЖКХ и работы с ТОС Артему Майхруку, ранее осужденных за мошенничество. Чиновники пытались смягчить приговор и просили оставить их на свободе, но служитель Фемиды счел, что они должны отбывать наказание в тюрьме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, чиновники виновны в мошенничестве, взяточничестве, использовании служебного положения.

Будник и Майхрук получили от владельца автосервиса, который собирались сносить, полмиллиона рублей за якобы помощь, которую они по факту оказать не могли. Чиновники поделили деньги между собой.

- Суд приговорил Будника к 1 году 8 месяцам лишения свободы, Майхрука - к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - уточнили в прокуратуре региона.