Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 6:46

Роспотребнадзор отчитался о радиационной обстановке в Волгоградской области

За полгода эксперты провели более тысячи исследований
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
За полгода эксперты провели более тысячи исследований

За полгода эксперты провели более тысячи исследований

Фото: Олег УКЛАДОВ

14 июля Роспотребнадзор отчитался о радиационной обстановке в Волгоградской области за первые шесть месяцев 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, за указанный период эксперты провели более тысячи исследований, в том числе 41 исследование проб радона на открытой местности, 120 проб воды. Результаты показали, что на территории области превышений не зафиксировано.

- 846 дозиметрических исследований на открытой местности и в помещениях показали, что мощность естественный радиационный фон находится в пределах нормы, - уточнили в профильном ведомстве.

Ситуация остается под контролем, превышений гамма-фона не наблюдается. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают наблюдать за обстановкой.