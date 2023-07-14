За полгода эксперты провели более тысячи исследований Фото: Олег УКЛАДОВ

14 июля Роспотребнадзор отчитался о радиационной обстановке в Волгоградской области за первые шесть месяцев 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, за указанный период эксперты провели более тысячи исследований, в том числе 41 исследование проб радона на открытой местности, 120 проб воды. Результаты показали, что на территории области превышений не зафиксировано.

- 846 дозиметрических исследований на открытой местности и в помещениях показали, что мощность естественный радиационный фон находится в пределах нормы, - уточнили в профильном ведомстве.

Ситуация остается под контролем, превышений гамма-фона не наблюдается. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают наблюдать за обстановкой.