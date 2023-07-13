10 тыс. доз вакцины от кори поступило в медучреждения Волгоградской области

Вакцина поступила в поликлиники, где наблюдалась нехватка препарата Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области продолжают прививать население от кори. 10 тысяч доз вакцины во все медучреждения, где был отмечен ее недостаток. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Вакцина для проведения профилактической иммунизации против кори приобретена за счет регионального бюджета. Препарат предназначен для иммунизации жителей Волгоградской области в возрасте до 35 лет, которые ранее не болели корью и ранее не прививались.

Экстренная профилактика лечения от кори необходима тем, кто ранее не болел корью, не был привит, но находится в одном из очагов распространения заболевания. Также вакцинация необходима работникам медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта и многим другим.

Напомним, что в конце июня волгоградцы начали бить тревогу по поводу нехватки вакцин от кори в поликлиниках Волгограда. Об этом они сообщали в городской чат по вопросам здравоохранения. Однако сейчас облздрав заявляет, что необходимый запас препарата сформирован и переживать не о чем.