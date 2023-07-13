В Волгограде присяжные признали виновным 29-летнего убийцу и мошенника Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 июля присяжные Волгоградского областного суда вынесли обвинительный вердикт 29-летнему мужчине за убийство, мошенничество и разбой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи собрали убедительные доказательства вины подсудимого.

В 2020 года он приехал к приятелю, чтобы якобы вернуть долг, но решил ограбить жертву. Он искал крупную сумму денег, которой в квартире не оказалось. Забрав 15 тысяч рублей и цепочку, мужчина поджег жилище, оставив владельца в бессознательном состоянии умирать.

- Кроме этого, используя аккаунт потерпевшего в социальных сетях, обвиняемый отправил супруге потерпевшего смс-сообщение с заведомо ложной информацией о возврате долга, - уточнили в следкоме региона.

Присяжные сочли доказательства убедительными. Скоро они вынесут приговор.