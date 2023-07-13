В Волгограде семьям погибших участников СВО передали награды

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 13 июля родным военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции на Украине, передали награды. Траурная церемония состоялась в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Семьям военных передали ордена Мужества. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Посмертно были награждены 10 участников специальной военной операции. Ордена были переданы родным сержантов Никиты Краснова, Станислава Лосева, младших сержантов Алексея Долгайчука, Александра Деева, рядовых Алексея Аханова, Алтая Джасового, Владимира Лаврентьева, Евгения Черепахина, Владимира Ядрова, Александра Дубика. Семьям павших награды передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.