В Волгограде не стало футболиста и тренера Дмитрия Иванова

Дмитрию Иванову было 52 года. Фото: "Олимпия".

В Волгограде скоропостижно скончался футболист и тренер Дмитрий Иванов. Его не стало на 53 году жизни. Печальную новость сообщили в спортивной школе №19 «Олимпия», в которой специалист долгие годы работал детским тренером.

Дмитрия Иванова знала вся футбольная общественность Волгоградской области. Он родился в Куйбышеве, в 14 лет попал в волгоградский спортинтернат. В течение карьеры футболиста выступал в волгоградских «Роторе», «Олимпии», волжском «Торпедо», камышинском «Текстильщике», городищенской «Звезде». Также он защищал цвета «Ростельмаша», «Уралана», московского «Торпедо», казанского «Рубина». После завершения карьеры игрока стал тренером в «Олимпии». В последние годы Дмитрий Иванов работал с детьми.

- Дмитрий Алексеевич подготовил около ста спортсменов-разрядников, внес существенный вклад в популяризацию детско-юношеского футбола, привлечение детей и подростков Волгограда к занятиям футболом, к здоровому образу жизни, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в спортивной школе №19 «Олимпия».

Дмитрий Иванов вырастил трех дочерей.

С бывшим футболистом и тренером простились в Волгограде 13 июля. Похоронят Дмитрия Иванова в Самаре.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Иванова.