В разгар лета в Волгоградской области на 15% подорожала капуста

Волгоградстат опубликовал изменение цен за неделю. Фото: Андрей АБРАМОВ

Волгоградцы с удивлением смотрят на стоимость сезонных овощей - за минувшую неделю цена на капусту выросла сразу на 15,2%, резко подорожали и другие продукты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, специалисты провели мониторинг цен с 4 по 10 июля.

Помимо капусты подорожали картофель (5%), морковь (1%), свекла (0,7%), помидоры (0,3%). На 3,8% вырос в цене чай, на 1,1% колбасы, куриные яйца на 0,5%, хлеб на 0,2%. Подешевели лук (6%), огурцы (2,7%), бананы (1,4%), яблоки (1,1%). Упала цена на гречку (0,2%) и пшено (1,5%), а также молоко (0,7%), творог (0,4%) и сахар (0,3%).

Добавим, что специалисты проводят мониторинг цен в магазинах Волгограда, Камышина и Михайловки.