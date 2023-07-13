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НовостиОбщество13 июля 2023 10:42

В Волгоградской области за первый квартал 2023 года прибыло 13 тыс. мигрантов

Волгоградстат рассказал как обстоит ситуация с миграцией в регионе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Чаще всего мигранты выбирают областную столицу для жизни и работы

Чаще всего мигранты выбирают областную столицу для жизни и работы

Фото: Екатерина СИМОХИНА

За первые четыре месяца 2023 года в Волгоградскую область хлынули тысячи мигрантов. В общей сложности 13 435 человек, которые выбрали для проживания города региона. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Из 13 435 человек 1665 оказались мигрантами из стран ближнего зарубежья. Из них 37,5% – жители Таджикистана, 19,3% – Армении, 11% – Азербайджана. Из стран дальнего зарубежья за первые четыре месяца 2023 прибыл 241 мигрант.

Около 30% мигрантов сделали выбор в Волгограде, 9% — решили остаться в Волжском, еще 5,5% предпочли Городищенский район. Реже мигранты выбирали Даниловский, Руднянский и Фроловский районы.

Несмотря на то, что Волгоградская область продолжает вымирать, по количеству прибывших мигрантов она занимает уверенное 3 место в южно-федеральном округе, обгоняя даже Ростовскую область и Краснодарский край.