В Волгограде СК возбудил уголовное дело после гибели мужчины от упавшей на него с крыши доски

В Волгограде СК возбудил уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 июля СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ) после гибели 50-летнего мужчины, на которого с крыши строящегося дома упала доска. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, трагедия произошла накануне в Центральном районе в сквере имени Пушкина. Мужчина шел мимо дома №5а на Крансознаменской, когда сверху рухнул фрагмент, угодивший прямо в голову.

- С открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа мужчина госпитализирован в лечебное учреждение, где спустя непродолжительное время, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, потерпевший скончался, - уточнили в следкоме региона.

Ранее следователи инфицировали доследственную проверку, но после гибели мужчины решено возбудить уголовное дело. Предстоит выяснить, не были ли нарушены правила безопасности в ходе работ. Если это так, ответственные лица будут наказаны.