Под Волгоградом 13-летний мальчик случайно выстрелил из винтовки в 10-летнего брата

Полиция организовала проверку. Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 12 июля, в Урюпинске 13-летний подросток выстрелил в 10-летнего брата из пневматической винтовки. Ребята приехали из Ленинградской области в гости к дедушке. Летние каникулы едва ли не обернулись трагедией. Несчастный случай произошел во дворе частного дома, где ребята стреляли из дедушкиного оружия. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по неосторожности старший мальчик выстрелил младшему прямо в грудь.

- Во время стрельбы 13-летний мальчик произвел выстрел, попав 10-летнему брату в грудь. В настоящее время пострадавший доставлен в больницу областного центра, - уточнили в полиции региона.

Пока пострадавшему оказывают медицинскую помощь, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Организована проверка. Стражи порядка устанавливают, как взрослые допустили, чтобы оружие оказалось в руках несовершеннолетних.