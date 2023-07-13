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НовостиПроисшествия13 июля 2023 9:38

Под Волгоградом 13-летний мальчик случайно выстрелил из винтовки в 10-летнего брата

Полицейские проводят проверку по факту случившегося
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция организовала проверку.

Полиция организовала проверку.

Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 12 июля, в Урюпинске 13-летний подросток выстрелил в 10-летнего брата из пневматической винтовки. Ребята приехали из Ленинградской области в гости к дедушке. Летние каникулы едва ли не обернулись трагедией. Несчастный случай произошел во дворе частного дома, где ребята стреляли из дедушкиного оружия. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по неосторожности старший мальчик выстрелил младшему прямо в грудь.

- Во время стрельбы 13-летний мальчик произвел выстрел, попав 10-летнему брату в грудь. В настоящее время пострадавший доставлен в больницу областного центра, - уточнили в полиции региона.

Пока пострадавшему оказывают медицинскую помощь, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Организована проверка. Стражи порядка устанавливают, как взрослые допустили, чтобы оружие оказалось в руках несовершеннолетних.