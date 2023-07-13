Под Волгоградом мужчина снимал с остановок листы для подсобного хозяйства

Мужчина обкрадывал остановочные павильоны. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция задержала в Кивидзенском районе 40-летнего мужчину, который портил новые остановочные павильоны, снимая с них листы оргстекла. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, всего подозреваемый успел снять пять элементов с остановок на 85-м и 93-м километрах магистрали «Самойловка-Шумилинская». Он привез их домой и использовал в подсобном хозяйстве.

К слову, ранее житель станицы Преображенской уже был судим. Теперь его ждет еще один срок за кражу.

- Дознавателями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, - уточнили в полиции региона.