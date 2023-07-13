В Волгограде появились 100-рублевые купюры нового образца

Запомните как будут выглядеть новые сторублевки. ФОТО: волгоградское Отделение Южного ГУ Банка России

Волгоградцы в скором времени смогут расплачиваться новенькими сторублевыми купюрами. Купюры обновленного образца 2022 года уже начали поступать в наличное обращение. Об этом сообщает сайту volgograd.kp.ru заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

- Дизайн большинства банкнот, которые сейчас находятся в обращении, разрабатывался почти 30 лет назад. Назрела необходимость их усовершенствовать, – уточнил Дмитрий Каменев. – Новые 100-рублевые банкноты яркие, современные и имеют усиленный комплекс защиты от подделки.

На новых сторублевках в оливковом и оранжевом цветах изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной – Ржевский мемориал Советскому Солдату. На просвет виднеется водяной знак в виде фрагмента Спасской башни и числа «100». Защитная нить выглядит как темная полоса со светлыми повторяющимися изображениями числа «сто».

При покачивании банкноты на выходящих на поверхность фрагментах защитной нити вверх и вниз движутся светлые прямоугольные элементы, а при наклоне под острым углом заметно цветное изображение символа рубля на радужном фоне.