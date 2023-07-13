В Волгограде за неделю резко выросла цена на все марки бензина

В Волгограде за неделю резко выросли цены на все марки бензина Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

13 июля Волгоградстат опубликовал средние цены на автомобильное топливо на автозаправках Волгоградской области. Эксперты проанализировали изменение цен с 3 по 10 июля текущего года. Согласно открытым данным, всего за неделю резко подскочила стоимость всех марок бензина. Теперь автомобилисты вынуждены платить больше обычного.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, стоимость дизельного топлива выросла на 0,34% - сейчас за литр волгоградцы в среднем платят 56 рублей 53 копейки.

АИ-92 (АИ-93) обходится жителям региона на 0,56% дороже. Средняя стоимость - 48 рублей 91 копейка. Бензин АИ-95 сразу подорожал на 0,72% и стоит 54 рубля 43 копейки. АИ-98 подскочил в цене на 0,4% и обходится волгоградцам в 61 рубль 14 копеек за литр.