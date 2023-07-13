Гигантские пробки снова ожидаются на Волжской ГЭС

Дорожные работы на Волжской ГЭС должны занять 4 дня Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волжская ГЭС в ближайшие дни снова готовится собрать большие автомобильные пробки. В течение четырех суток на плотине ограничат движение транспорта из-за ремонта. На мостовом комплексе с 14 по 18 июля устранят колейность асфальта, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В 8.00 14 июля на проезжей части на ГЭС установят специальные дорожные знаки. Движение будет осуществляться по двум полосам.

- С 14 по 18 июля подрядной организацией ООО «Рисна» будут проводиться ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия на Волжской ГЭС на участках автомобильной дороги от железнодорожного переезда до моста через р. Волга км 0+000 – км 1+227 (правая полоса) и от моста через р. Волга до моста через шлюзы км 2+684 – км 3+674 (левая полоса), - отметили в профильном комитете.

Подрядчик устранит образовавшуюся колею на дороге. Будет снят старый асфальт, подрядчик поднимет люки колодцев и положит новый слой покрытия. Планируется завершить работы до 6.00 18 июля.

Ремонт наверняка спровоцирует пробки. Автомобилистам с временными проблемами предстоит добираться из Волжского в Волгоград. Кроме того, продолжается ремонт дороги и на другом подъезде в Волгоград из Волжского: обновляется покрытие на участке весогабаритного контроля перед мостом через Волгу, что также вызывает пробки.