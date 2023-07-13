Житель Волгоградской области Станислав Федосов погиб в зоне СВО

Станислав остался в памяти близких настоящим героем. ФОТО: телеграм-канала Василия Данкова

Станислав Федосов из города Фролово Волгоградской области погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этой печальной новости сообщил глава муниципального района Василий Данков.

- Это невосполнимое горе и мы скорбим вместе с вами, - сообщил в своем телеграм-канале глава Фролово. - Станислав-настоящий Герой, с честью исполнивший свой воинский долг, отдавший свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и народа.

На момент гибели Василию Федосову было всего 28 лет. Погиб он при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Редакция «Комсомольской правды – Волгоград» также выражает глубокие соболезнования семье и близким Василия Федосова.