В центре Волгограда на улице умер 46-летний мужчина

Следователи проводят проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 12 июля в центре Волгограда прохожие увидели лежачего на тротуаре мужчину. У него не было признаков жизни. 46-летний мужчина скончался скоропостижно у дома №6 по улице Мира, он проживал рядом.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, у скончавшегося не было телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Следователи проводят процессуальную проверку.

Напомним, накануне в центре Волгограда на мужчину упала доска со строящегося здания. К сожалению, пострадавший скончался в больнице.