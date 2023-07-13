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НовостиПроисшествия13 июля 2023 7:57

Волгоградский СК просит оказать помощь в поиске пропавшей женщины с красными волосами

Лариса Крысанова исчезла в мае 2023 года
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Лариса Крысанова пропала в мае 2023 года

Лариса Крысанова пропала в мае 2023 года

В Волгоградской области вот уже два месяцы ищут 48-летнюю Ларису Крысанову из хутора Паньшино Городищенского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, женщина ушла из дома еще 17 мая 2023 года. С того дня о ее местонахождении ничего неизвестно.

На вид пропавшей около пятидесяти лет, у нее среднее телосложение, рост 170 сантиметров, красные волосы, прическа каре. Из особых примет - отсутствуют верхние передние зубы, губы перекошены на правую сторону.

- В день исчезновения вероятнее всего была одета в сарафан-халат красного цвета, резиновые шлепки черного цвета, - уточнили следователи.

Телефоны для связи: (84468)3-38-44, 8(84468)3-38-81, либо по номеру 02. Анонимность гарантируется.