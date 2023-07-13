На трассе под Волгоградом водитель погиб в перевернувшейся машине

Авария произошла на трассе в Камышинском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вечером 12 июля в Камышинском районе в ДТП погиб один человек. В 21.45 на трассе «Иловля – Ольховка - Камышин» 63-летний водитель на «Ладе Калина» перед крутым поворотом не снизил скорость. Он не справился с управлением, машина выехала на правую обочину, после чего съехала с дороги и перевернулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

Напомним, накануне в Волгограде пострадала пассажирка автобуса №25. Пенсионерка упала в салоне из-за резкого торможения общественного транспорта перед подрезавшей его иномаркой.