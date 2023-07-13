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НовостиОбщество13 июля 2023 7:03

В Волгограде с 10 июля ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи

Волонтеры просят помочь в поисках Алексея Старикова
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину ищут с 10 июля. Фото: Лиза Алерт.

Мужчину ищут с 10 июля. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят жителей Волгоградской области оказать помощь в поиске 60-летнего Алексея Старикова из Волгограда, который пропал несколько дней назад. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы поискового отряда, о местонахождении пенсионера ничего неизвестно с 10 июля. Вот уже четвертые сутки сотрудники правоохранительных органов пытаются отыскать волгоградца.

Волонтеры «Лиза Алерт» распространяют в социальных сетях ориентировку на пропавшего мужчину и просят горожан оказать содействие в поисках. Алексей Стариков нуждается в медицинской помощи. Он был одет в зеленую футболку, бежевые шорты, на ногах - серая открытая обувь. Телосложение обычное, лысый, глаза карие.

Телефоны для связи: 112 или 8-800-700-54-52.