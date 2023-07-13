В Волгограде пенсионерка пострадала в автобусе из-за подрезавшей иномарки – видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 12 июля в Волгограде в автобусе №25 травмы получила 75-летняя пассажирка. В 15.45 на улице Еременко в Краснооктябрьском районе 34-летняя водитель Opel Corsa со второго ряда резко повернула направо на улицу Пельше. Иномарка подрезала автобус «ЛиАЗ», который резко остановился. Экстренное торможение привело к падению пенсионерки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Момент опасного маневра Opel Corsa перед автобусом попал на камеру видеонаблюдения. Пострадавшую пассажирку общественного транспорта доставили в больницу.