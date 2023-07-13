Врачи Волгограда провели первую в регионе процедуру гемодиализа у ребенка

Девочку экстренно перевели в отделение анестезиологии и реанимации Фото: Александр ГЛУЗ

Медики Волгоградской областной детской клинической больницы провели первую в регионе процедуру гемодиализа у ребенка. У 4-летней девочки развилось острое почечное повреждение после тяжело протекающей кишечной инфекции. Потребовался экстренный перевод малышки в отделение анестезиологии и реанимации и проведения заместительной почечной терапии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали облздраве.

Девочке сделали 3 процедуры продленного гемодиализа, после чего функция почек была восстановлена. Маленькая пациентка продолжает лечение. Специалисты рассчитывают на скорое полное выздоровление.

Медики отмечают, что ранее в регионе при подобных заболеваниях у детей проводилась процедура перитонеального диализа. Ребенку проводилась операция для установки катетера для подачи диализирующего раствора. Затем он направлялся на гемодиализ в клинику столицы. Сейчас областная детская больница располагает всем необходимым для проведения гемодиализа детям.