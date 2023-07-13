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НовостиПроисшествия13 июля 2023 6:22

В Волгограде СК начал проверку после падения на мужчину доски с крыши

Следователи выяснят, не были ли нарушены правила безопасности при строительных работах
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК начал проверку.

СК начал проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 12 июля, следственный отдел Центрального района Волгограда начал проверку после падения доски с крыши строящегося здания у сквера имени Пушкина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники следкома выясняют, не были ли нарушены правила безопасности при строительных работах.

Напомним, жуткий случай произошел в среду в центре города-героя. Мужчина спокойно шел мимо здания, как на него рухнул фрагмент с крыши и пробил голову. Волгоградец упал, очевидцы бросились помогать ему. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователями организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме региона.