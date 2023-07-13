В Волгограде СК начал проверку после падения на мужчину доски с крыши

СК начал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 12 июля, следственный отдел Центрального района Волгограда начал проверку после падения доски с крыши строящегося здания у сквера имени Пушкина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники следкома выясняют, не были ли нарушены правила безопасности при строительных работах.

Напомним, жуткий случай произошел в среду в центре города-героя. Мужчина спокойно шел мимо здания, как на него рухнул фрагмент с крыши и пробил голову. Волгоградец упал, очевидцы бросились помогать ему. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователями организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме региона.